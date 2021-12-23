اصابة اكثر من مليون بريطاني بأوميكرون وعقار امريكي مضاد جديد

العالم- خاص بالعالم

وأظهرت آخر التقديرات في بريطانيا اصابة أكثر من مليون ومئتي الف شخص الأسبوع الماضي، وهو ما يمثل واحدا من كل خمسة وأربعين من السكان.

وقد أبلغت السلطات الصحية عن أكثر من مئة ألف إصابة جديدة لأول مرة الاربعاء. ولا تزال الدراسات جارية فيما يتعلق بالتأثيرات قصيرة وطويلة المدى للمتحور.

في الفترة التي تسبق فترة الأعياد بفرنسا. تشكلت طوابير من الأشخاص خارج صيدليات باريس ومراكز الاختبار. وكانت الاختبارات مجانية للأشخاص الذين تم تلقيحهم. ويتوقع أن تصل حالات الاصابة إلى مئة ألف يوميًا بحلول نهاية العام. ولم تفرض الحكومة المزيد من القيود على الحياة العامة، لكن السلطات تطلب تصريحًا صحيًا لدخول الاماكن العامة ومواقع الترفيه الأخرى.

في اسبانيا أعادت الحكومة فرض إجبارية ارتداء الكمامات في الهواء الطلق كجزء من حزمة أقرتها الحكومة بهدف احتواء المتغير أوميكرون سريع الانتشار، القرار سيصبح ساريًا عشية عيد الميلاد. وسيكون ساري المفعول حتى يتحسن الوضع الوبائي. حيث تم تسجيل حوالي ستين ألف إصابة جديدة.

ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عقار شركة ميرك، المضاد لكوفيد-19 بعد إعطاء الضوء الأخضر لعلاج مماثل من شركة فايزر في اليوم السابق.

وأظهر عقار ميرك، أنه يقلل من دخول المستشفى والوفيات بحوالي ثلاثين في المئة في تجربة سريرية للأفراد المعرضين لمخاطر عالية في وقت مبكر من المرض.

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء أن العقار غير مصرح باستخدامه في المرضى الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما لأنه قد يؤثر على نمو العظام والغضاريف.