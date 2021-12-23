الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

لابيد يكشف عن تفاصيل خطته حول قطاع غزة!

لابيد يكشف عن تفاصيل خطته حول قطاع غزة!
الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم، الخميس، إنّ خطّته حول قطاع غزّة بعنوان "الاقتصاد مقابل الأمن"، التي كشف عنها في أيلول/سبتمبر الماضي، تهدف إلى تحويل سكان غزّة ومصر والمجتمع الدولي إلى عوامل ضغط على حركة "حماس" لمنعها من زيادة قوتها العسكرية وشن عمليات ضد "إسرائيل"، بحسب تعبيره.

العالم - فلسطين

ووردت تصريحات لابيد خلال جلسة "تفكير مهني" عقدت في ما يسمى "معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب"، شارك فيه رئيس أركان جيش الاحتلال السابق، غادي آيزنكوت، ومدير المعهدـ أودي ديكيل، ووزيرة الاقتصاد، أورنا بربيفاي، ومدير عام وزارة خارجية الاحتلال، ألون أوشفيز.

وزعم لابيد خلال النقاش أنّ هدف مبادرته هو "خلق استقرار على جانبي الحدود، أمنيًا واقتصاديًا وسياسيًا. على المجتمع الدولي وسكان غزّة أن يعرفوا أن نشاط حماس هو الحاجز بينهم وبين الحياة الطبيعية".

وتابع أنه تحدّث خلال الأشهر الأخيرة مع جهات دولية عديدة، "بدءًا من مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، جميعهم يعتقدون أن لا حلّ آخر"على حد تعبيره.

والخطوط الأساسيّة التي توجّه خطّة لابيد، وفق ما ذكر خلال الاجتماع، هي: "خلق مسار إعمار دائم متعدّد المراحل يضمن، إن أدير بشكل صحيح، هدوءًا من القطاع طالما استمرّت عمليات البناء" وتابع "ببناء صحيح وبعيد المدى، سيحوّل المسار سكان غزة ومصر والمجتمع الدولي إلى عوامل ضغط على ’حماس’ لمنعها من زيادة قوتها العسكرية وشنّ عمليات ضد "إسرائيل".

ووضع باحثو المعهد 7 شروط من أجل نجاح خطّة لبيد. وهي أولا: وقف تسلّح حركة "حماس" إلى جانب التعهّد بهدوء أمني متواصل والالتزام به؛ ثانيًا: عمق الالتزام الدولي والإقليمي – تجنيد تبرّعات واستثمارات وإنشاء آلية تطبيق دولية فعّالة لإدارة خطّة الإعمار ولمراقبة عدم وصول الموارد إلى زيادة قوّة "حماس" والفصائل الأخرى.

واعتبر باحثو المعهد، في شرطهم الثالث، أنّ عدم إضعاف السلطة الفلسطينية وتعزيز سيطرتها الفعّالة على مناطقها في الضفة الغربية، مع عرض مظّلة سياسية واسعة أكثر "شروط ضرورية لدمج السلطة الفلسطينية في إعادة إعمار القطاع".

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

دعوات حقوقية بالتحقيق الجنائي حول قضية استشهاد اللداوي

شاهد: لبنان يحمّل غوتيريش ردع الاحتلال واطماعه

المستوطنون يشكلون تهديدا على المسيحيين أيضا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 23-12-2021

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 23-12-2021

أمير عبد اللهيان: السعودية أصدرت تأشيرات لثلاثة دبلوماسيين إيرانيين

لابيد يكشف عن تفاصيل خطته حول قطاع غزة!

البطريرك يونان: سورية ستتخلص من الإرهاب وتعود إلى التآخي

صالح العاروري: رسالة واضحة للاحتلال.. الضغط على الاسرى قد يفجر الاوضاع