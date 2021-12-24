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تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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نبض السوشيال
إبراهيم السراج كاتب ومحلل سياسي: دور العراق قد يقتصر على تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن
اسمعيل هنية:هنية: نحن ضد أي اتفاق مع الاحتلال سواء كان سياسيا أو أمنيا
مصادر فلسطينية: هنية يدعو للاتفاق على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني ومن ثم الاتفاق على قيادة وطنية موحدة
مصادر فلسطينية: هنية يقول أن الحوار المنعقد في الجزائر يجب أن يناقش كيفية إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية
مصادر فلسطينية: هنية يؤكد ضرورة أن تكون هناك إرادة حقيقية وقرار جاد بإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني
مراسل العالم:وزارة الإعلام بصنعاءتدعو وسائل الإعلام في اليمن لزيارة مدينة الثورة الرياضية بصنعاء للتحقق من خلوها من أي أسلحة كما يدعي العدوان
مصادر فلسطينية:اطلاق نار يستهدف عددا من مستوطنين كانوا في طريق العودة من بؤرة حومش نحو مستوطنة شافي قرب نابلس دون وقوع إصابات
مراسلة العالم:أهالي قرية "السلام عليكم" بريف القامشلي بالتعاون مع القوات السورية يمنعون دخول رتل للمحتل الأمريكي إلى قريتهم
وزير الدفاع اليمني اللواء محمد ناصر العاطفي : شعبنا كان وما يزال وسيظل سيد نفسه يرفض كل دخيل وغازٍ وينبذ العملاء والخونة
وزير الدفاع اليمني اللواء محمد ناصر العاطفي : ستأتي دول العدوان نيران لهب محرقة أشد غضباً من نيران البراكين المتفجرة
بالفيديو: الثلوج تغطي السليمانية شمالي العراق وتحولها إلى مدينة بيضاء
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الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش
اتشحت محافظة السليمانية شمالي العراق، بالثوب الابيض بعد ان اجاحتها الثلوج.
العالم-
منوعات
تصنيف :
العراق
منوعات
كلمات دليلية :
السليمانية
الثلوج
مدينة بيضاء
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