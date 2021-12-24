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بالفيديو: الثلوج تغطي السليمانية شمالي العراق وتحولها إلى مدينة بيضاء

الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

اتشحت محافظة السليمانية شمالي العراق، بالثوب الابيض بعد ان اجاحتها الثلوج.

العالم- منوعات

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