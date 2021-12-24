اهتمام يمني برحيل سفير السلام، حسن ايرلو

العالم - هاشتاغ

واحتل وسم استشهاد سفير السلام المرتبة الاولى ضمن الترند في اليمن وعبر المغردون اليمنيون عن شكرهِم للدورِ الانساني والدبلوماسي للسفيرِ الراحلِ ايرلو وكشفهِ مظلومية اليمن والشعب اليمني المحاصر والمحروم من أهمِ احتياجات الحياة من غذاءِ وأدوية.

وفي فلسطين المحتلة أفاد مكتب إعلام الأسرى في فلسطين، بأن الأوضاع داخل سجون الاحتلال تتجه نحو التصعيد في ظل عدمِ استجابة إدارةِ السجون إلى إعادة الأمور إلى ما كانت عليه وخصوصاً عند الأسيرات. وكان مكتب إعلام الأسرى، قد اشار الى أن حالة من الاستنفار تسود سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد طعن أحد ضباط إدارة السجون في معتقل "نفحة".

اما في المغرب فقد قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، إن وزارتَهُ تعمل على تداركِ التراكم الحاصلِ في عددِ المساجدِ المغلقة بقصدِ الإصلاح، مؤكدا أن إغلاقِها يهدف إلى الحفاظ ِعلى سلامةِ المصلين، بالنظر ِإلى وضعيتِها الهشة. وقد شكك المتابعون باقوالِ التوفيق مشيرين الى ان حملة اغلاق المساجد تتزامن مع حملةٍ اخرى لاعادةِ تاهيل وفتح العشرات من المراكز ِاليهودية في البلاد.

وفي مجال اخر، أمر القضاء البريطاني حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم بدفعِ حوالي خمسمئة ٍوخمسين مليون جنيه إسترليني اي ما يعادل سبعمئة وثلاثين مليون دولار لزوجتهِ السابقة وأطفاله، في ما يعتقد أنه أكبر مبلغ لتسويةِ طلاق تحدده محكمة إنجليزية. وتعتبر التعويضات المالية التي قضت المحكمة بدفعِها هي الأعلى التي تُقر في إطار تسويةِ طلاق أمام القضاء الإنكليزي.

للمزيد من التفاصيل، شاهد الفيديو المرفق..