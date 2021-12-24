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مجلس الشؤون الإنسانية يدين استغلال برنامج الغذاء الإغاثي في اليمن

مجلس الشؤون الإنسانية يدين استغلال برنامج الغذاء الإغاثي في اليمن
الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

اعرب المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية اليمني عن استغرابه من تخفيض المساعدات من قبل برنامج الغذاء العالمي.

العالم - اليمن

واشار المجلس في بيان له الى ان تلك المساعدات التي يقدمها البرنامج في السابق، مخفضة ولا تصرف إلا كل شهرين أو ثلاثة أشهر، لافتا الى أن تخفيض برنامج الغذاء العالمي للمساعدات فاقم من الكارثة الإنسانية ورفع معدلات انعدام الأمن الغذائي .

ونوه المجلس الى مخاطبته برنامج الغذاء بصرف المساعدات بشكل شهري للحد من تدهور الحالة المعيشية في اليمن، الا أن البرنامج لم يتفاعل مع تلك النداءات، بل امتنع عن توزيع المساعدات في بعض المحافظات منها البيضاء والحديدة .

وأكد المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية على أن عدم التزام برنامج الغذاء توزيع المساعدات يعكس انحيازه للعدوان وممارسة الابتزاز والتجويع للشعب اليمني.

وشدد على ان استغلال برنامج الغذاء للملف الإغاثي كورقة ضغط لإركاع اليمنيين غير مجدية وتتنافى مع المبادئ الإنسانية.

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مجلس الشؤون الإنسانية يدين استغلال برنامج الغذاء الإغاثي في اليمن

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