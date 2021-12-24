نصائح للحفاظ على صحة الجهاز التنفسي أثناء الشتاء.. أهمها شاي الأعشاب

العالم - صحة

فيما يلي.. بعض النصائح للحفاظ على صحة الجهاز التنفسي خلال فصل الشتاء:



تناول الطعام بشكل صحي

تناول الأطعمة الموسمية والغنية بالمغذيات للبقاء بصحة جيدة وتعزيز المناعة لديك للوقاية من العدوى والأمراض، حيث يمكن للأطعمة الغنية بالحديد وفيتامين سي أن تمنع الإصابة بالأمراض الفيروسية.

حافظ على رطوبتك

احرص على تناول الكثير من الماء للحفاظ على مجرى الهواء نظيفا وطرد السموم من الجسم، ومن الأفضل تناول الماء الدافئ في الشتاء.

تدرب على تمرين التنفس

تدرب على تمارين التنفس مثل التنفس بالرسم البياني وتمارين التنفس بفتحة الأنف البديلة لتقوية رئتيك.

تناول شاي الأعشاب

استبدل كوب الشاي التقليدي بشاي الأعشاب المصنوع من التوابل والأعشاب الطبيعية، حيث إن شاي الأعشاب غني بمضادات الأكسدة ويساعد على تعزيز صحتك وتقوية مناعتك لمحاربة العدوى والأمراض.

الحفاظ على نشاطك البدني

حتى إذا كان من الصعب الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، فحاول الحفاظ على نشاطك حتى داخل المنزل، من خلال ممارسة تمارين وزن الجسم أو اليوغا أو المشي وغيرها.