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سوريا.. أهالي الشدادي يتظاهرون تنديداً بممارسات ميليشيا 'قسد'

سوريا.. أهالي الشدادي يتظاهرون تنديداً بممارسات ميليشيا 'قسد'
الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

خرج أهالي مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي في سوريا بمظاهرة احتجاجاً على ممارسات ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي وجرائمها بحق الأهالي في المنطقة.

العالم - سوريا

وبحسب "سانا" ذكرت مصادر محلية أن “المحتجين طالبوا بخروج ميليشيا “قسد” من منطقتهم ووقف جرائم مسلحيها بحق الأهالي وإيقاف عمليات اختطاف الشبان لسوقهم إلى معسكراتها وزجهم قسراً في صفوفها وإعادة الخدمات الأساسية إلى المدينة التي تعاني نقصاً كبيراً فيها”.

وأشارت المصادر إلى أن الأهالي قطعوا الطرق الرئيسة بالإطارات المشتعلة وأغلقوا المحلات التجارية والأسواق وأطلقوا الهتافات المطالبة بطرد الميليشيا وقوات الاحتلال الأمريكي من مناطقهم.

وتشهد مناطق بريفي دير الزور والحسكة مظاهرات شعبية للمطالبة بطرد الاحتلال الأمريكي وميليشيا “قسد” التي أمعنت في التنكيل بالأهالي وسرقة ممتلكاتهم وحصار عدد من القرى والبلدات واعتقال عشرات الشبان واستهدافها وجهاء وشيوخ العشائر وسرقة ثروات منطقة الجزيرة.

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سوريا.. أهالي الشدادي يتظاهرون تنديداً بممارسات ميليشيا 'قسد'

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