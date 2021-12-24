سوريا.. أهالي الشدادي يتظاهرون تنديداً بممارسات ميليشيا 'قسد'

العالم - سوريا

وبحسب "سانا" ذكرت مصادر محلية أن “المحتجين طالبوا بخروج ميليشيا “قسد” من منطقتهم ووقف جرائم مسلحيها بحق الأهالي وإيقاف عمليات اختطاف الشبان لسوقهم إلى معسكراتها وزجهم قسراً في صفوفها وإعادة الخدمات الأساسية إلى المدينة التي تعاني نقصاً كبيراً فيها”.

وأشارت المصادر إلى أن الأهالي قطعوا الطرق الرئيسة بالإطارات المشتعلة وأغلقوا المحلات التجارية والأسواق وأطلقوا الهتافات المطالبة بطرد الميليشيا وقوات الاحتلال الأمريكي من مناطقهم.

وتشهد مناطق بريفي دير الزور والحسكة مظاهرات شعبية للمطالبة بطرد الاحتلال الأمريكي وميليشيا “قسد” التي أمعنت في التنكيل بالأهالي وسرقة ممتلكاتهم وحصار عدد من القرى والبلدات واعتقال عشرات الشبان واستهدافها وجهاء وشيوخ العشائر وسرقة ثروات منطقة الجزيرة.