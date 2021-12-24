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تركيا تجمد أرصدة 770 شخصا ومؤسسة مقرها أمريكا

تركيا تجمد أرصدة 770 شخصا ومؤسسة مقرها أمريكا
الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

أظهر حكم نشر في الجريدة الرسمية التركية، اليوم الجمعة، أن تركيا جمدت أرصدة 770 شخصا ومؤسسة مقرها الولايات المتحدة، بسبب تمويل الإرهاب.

العالم - تركيا

وطبقا للحكم تم تجميد أرصدة مؤسسة نياجارا، ومقرها شيكاغو، بسبب صلاتها برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، الذي تتهمه تركيا بأنه وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في البلاد عام 2016.

وقالت الجريدة الرسمية التركية إن أرصدة أكثر من 400 شخص جُمدت لصلاتهم بغولن.

وأضافت أن هذه الخطوة اتخذت استنادا إلى أدلة قوية بأنهم ارتكبوا أفعالا تندرج تحت قانون "جريمة تمويل الإرهاب" و "الأفعال المحظورة من تقديم وجمع الأموال".

وطبقا للقرار تم تجميد أيضا أرصدة أكثر من 200 شخص متهمين بصلاتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور وبـ"داعش".

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