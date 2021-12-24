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التهديدات الصهيو -اميركية ضد ايران ترهات تتدحضها القوة

الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

رأى الخبير العسكري هشام جابر بأن التهديدات الصهيوينة الاميركية ضد ايران، تأتي في سياق الحرب النفسية ولن تترجم على ارض الواقع.

العالم - خاص بالعالم

وقال هشام جابر في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الإخبارية: إن تهديدات واشنطن بشن حرب ضد ايران لن تكون حرب ميدانية، إنما على شكل حرب اقتصادية وسيبرانية،ونفسية، لأن واشنطن تعلم علم اليقين بأن الحرب الميدانية ضد ايران لان تنحصر في حدود ايران وستأخذ بالمنطقة الى حرب لا تحمد عقباه.

واوضح جابر، أن تهديدات الكيان الصهيوني ضد ايران لن تترجم على ارض الواقع، لان عمليًا الكيان الصهيوني لا يستطيع ان يشن حرب عسكرية ضد ايران وذلك بسبب الموقع الجغرافي لايران ومعرفة الكيان الغاصب بامكانية وقدرات ايران القتالية، مشيرًا الى ان الاحتلال الاسرائيلي لن يقوم باي عملية عسكرية ضد ايران دون اخذ الضوء الاخضر من واشنطن، وهذا ما تتحاشاه واشنطن.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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