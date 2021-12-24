الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١
١٠:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله یوزّع الدفعة السادسة من المازوت المجاني في صيدا والجوار في جنوب لبنان

حزب الله یوزّع الدفعة السادسة من المازوت المجاني في صيدا والجوار في جنوب لبنان
الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

واصل حزب الله عبر شركة الأمانة للمحروقات توزيع الهبة المجانية من مادة المازوت للمؤسسات الإنسانية وآبار المياه حيث تم الإنتهاء من تسليم الدفعة السادسة خلال الأسبوع في مدينة صيدا و الجوار في جنوب لبنان.

العالم_لبنان

وتم توزيع المازوت في مناطق الفيلات والفوار وسيروب وبلدات: الغازية، حومين التحتا، رومين، عنقون، بنعفول، زيتا، اركي، قناريت، حارة صيدا، طنبوريت، عبرا، مارالياس، المعمرية، عين الدلب، عقتانيت، جنجلايا، الفيلات، مية ومية، الصالحية، درب السيم، صيدون، القرية، مغدوشة، كفرجرة، وادي بعنقودين، جنسنايا، المجيدل، كفريا، شرحبيل، مجدليون.

كما تمّ توزيع كميات من المازوت المجاني لجمعيات: لنا المستقبل لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، عائلة مار الياس لرعاية المسنين في عبرا، جمعية رعاية اليتيم في صيدا، الدفاع المدني- مركز كفرجرة، مستشفى دار السلام لرعاية المسنين في شرحبيل، فوج اطفاء بلدية صيدا. ولاقت الخطوة ترحيبًا كبيرًا من البلديات والأهالي والجمعيات.

روابط ذات صلة

أكثر من 100 ألف شخص قدموا لتمضية الأعياد في لبنان

لبنان.. بعض الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب الثلوج

تدابير أمنية مشددة في الأعياد في لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اللواء سلامي: مناورة الرسول الأعظم (ص) رد على تهديدات الكيان الصهيوني

فلسطين المحتلة... استشهاد مُسنة جراء دهسها من قبل مستوطن

شاهد.. الاوضاع داخل سجون الاحتلال تتجه نحو التصعيد

اطلاق بالتزامن 16صاروخا باليستيا في مناورات الرسول الأعظم (ص) + فيديو

كتاب دولي يرصد فضائح الاتجار بالبشر في الإمارات

حزب الله یوزّع الدفعة السادسة من المازوت المجاني في صيدا والجوار في جنوب لبنان