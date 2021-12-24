حزب الله یوزّع الدفعة السادسة من المازوت المجاني في صيدا والجوار في جنوب لبنان

العالم_لبنان

وتم توزيع المازوت في مناطق الفيلات والفوار وسيروب وبلدات: الغازية، حومين التحتا، رومين، عنقون، بنعفول، زيتا، اركي، قناريت، حارة صيدا، طنبوريت، عبرا، مارالياس، المعمرية، عين الدلب، عقتانيت، جنجلايا، الفيلات، مية ومية، الصالحية، درب السيم، صيدون، القرية، مغدوشة، كفرجرة، وادي بعنقودين، جنسنايا، المجيدل، كفريا، شرحبيل، مجدليون.

كما تمّ توزيع كميات من المازوت المجاني لجمعيات: لنا المستقبل لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، عائلة مار الياس لرعاية المسنين في عبرا، جمعية رعاية اليتيم في صيدا، الدفاع المدني- مركز كفرجرة، مستشفى دار السلام لرعاية المسنين في شرحبيل، فوج اطفاء بلدية صيدا. ولاقت الخطوة ترحيبًا كبيرًا من البلديات والأهالي والجمعيات.