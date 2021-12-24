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شاهد..موقف الشعب الاميركي من التهديدات ضد ايران

الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

أكد مدير التحالف الشرق الاوسطي توم حرب أن الشعب الاميركي ضد أي عملية عسكرية تقوم بها واشنطن ضد ايران او اي بلد آخر.

العالم - خاص بالعالم

وقال توم حرب في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن الحزب الجمهوري الاميركي ضد الاتفاق النووي الايراني ومع الضربات العسكرية على المنشآت النووية الايرانية، اما الحزب الديمقراطي ينقسم الى شطرين في موقفه ازاء ايران، المجموعة المحسوبة على الرئيس الأسبق باراك اوباما تنوي العودة الى الاتفاق النووي، و المجموعة المعتدلة يريدون العودة الى الاتفاق النووي.

واوضح توم حرب ان ايادي الرئيس الاميركي جو بايدن مقيدة بشأن الاتفاق النووي الايراني وذلك بسبب اختلاف الاراء الموجودة في الكونغرس الاميركي والبيت الابيض.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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