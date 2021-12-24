اطلاق بالتزامن 16صاروخا باليستيا في مناورات الرسول الأعظم (ص) + فيديو

العالم - ايران

وقامت الصواريخ باصابة أهدافها بدقة متناهية وتدميرها.

وقامت قوات حرس الثورة باطلاق صواريخ عماد وقدر وسجيل وزلزال ودزفول وذو الفقار على مواقع العدو الافتراضية، واصابتها بدقة مئة بالمئة.

وبالتزامن مع اطلاق الصواريخ الباليستية، قامت 10 مسيرات هجومية لقوة الجوفضاء لحرس الثورة بمهاجمة المواقع الافتراضية للعدو وتدميرها بالكامل.

ويواصل حرس الثورة الاسلامية في ايران مناورات الرسول الأعظم المشتركة البرية والبحرية والجوية في يومِها الخامس جنوب وجنوب غربي البلاد.

وقد تم استخدام الطائرات المسيرة بصورة مكثفة والتي أصابت أهدافَها بدقة ومن مسافات مختلفة، كما تم استخدام الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز بأنواعِها المختلفة والتي نجحت هي الأخرى في إصابة أهدافِها المتنوعة. كما نجحت القوات في تنسيق أدائِها وقدرتِها على العمل في وقت واحد وعلى رصد أهداف ثابتة أو متحركة وذلك باستخدام تقنيات جديدة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا تبادل المعلومات.