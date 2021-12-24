شاهد.. الاوضاع داخل سجون الاحتلال تتجه نحو التصعيد

العالم - الاحتلال

وكان مكتب إعلام الأسرى، قد اشار الى أن حالة من الاستنفار تسود سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد طعن أحد ضباط إدارة السجون في معتقل "نفحة".

وأثار هذا الموضوع، تفاعل نشطاء مواقع التواصل، حيث غرد "ابومهدي":"عملية طعن مقدسة على يد أسير بطل في معتقل نفحة، حتى بنص سجونهم ما رح يلاقوا الأمان، السكين مطاردهم".

وجاء في تغريدة لحساب "مش هيك":"توتر شديد يسود كافة سجون الاحتلال، وجميع الأقسام مغلقة بشكل كامل، مصير الأسير البطل يوسف المبحوح منفذ عملية الثأر للأسيرات ما زال مجهولاً، انقطاع التواصل مع أسرى قسم "اثني عشر" في سجن "نفحة" ومصير أكثر من ثمانين أسير ما زال مجهولاً الله يحمي اسرانا الابطال، وتحية للبطل يوسف المبحوح".

وغرد مؤمن زعيتر:"إدارة سجون الاحتلال تَخرُق كل القوانين والأعراف الدولية في سلوكها الإجرامي بحق الأسيرات الفلسطينيات داخل السجون، ستبقى المرأة الفلسطينية عظيمة في تضحياتها، ورائدة في نضالها الفاعل في معركة التحرر من الإحتلال".

وكتبت"تسنيم":"عمليّة طعــن مقدسّة ينفذها أحد الأسرى الأبطال في معتقل نفحة. والسلام على العقل المخطط والأيادي الطاهرة".