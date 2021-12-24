الشعب الليبي يحيي الذكرى الـ70 للاستقلال

العالم - افريقيا

جاء الإعلان رسميا عن استقلال ليبيا - وفقا لوكالة الأنباء الليبية - ليتوج نضال شعب بأكمله وتضحيات جسام قدمها لأكثر من عقدين من الزمان عبر سلسلة من المعارك البطولية التي سجلها التاريخ امتزجت فيها دماء الليبيين من مختلف مناطق البلاد.

ويأمل الليبيون وهم يحيون ذكرى هذه المناسبة المجيدة أن تحل هذه الذكرى فاتحة لعام جديد يعم فيه الخير والطمأنينة تجرى فيه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتنتهي فيه المراحل الانتقالية لتبدأ عملية التداول السلمي على السلطة وينعم هذا الشعب بعظمة وعراقة تاريخه بالحرية ويتجاوز كل المحن ويتوجه إلى العمل والبناء لتحقيق دولة القانون والرفاهية والشفافية والنهضة العلمية والتنموية في شتى مناحي الحياة.