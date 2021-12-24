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وزير الشباب والرياضة اليمني: نحمل دول العدوان والأمم المتحدة والمنظمات الدولية مسؤولية استهداف المنشآت الرياضية في صنعاء

الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٥ بتوقيت غرينتش

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