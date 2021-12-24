دعموش: حزب الله حريص على إجراء الانتخابات النيابية في ‏موعدها

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وقال دعموش في خطبة اليوم الجمعة أن هذة الشائعات تأتي في سياق حملات التضليل، وايهام الرأي العام بان حزب الله خائف من الانتخابات بسبب تغير المزاج الشعبي، وهذه تخيلات وأوهام ليست موجودة سوى في عقول من يروج لها.
وشدد الشيخ دعموش على ان حزب الله حريص على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ويرى ان تأجيلها ليس لمصلحة اللبنانيين بل يشكل ضررا عليهم، لأن اجراء الانتخابات في موعدها يساهم في الحفاظ على الاستقرار الداخلي، ويساعد على حل الخلافات داخل المؤسسات الدستورية، وعدم اجرائها يعني عدم وجود مؤسسات دستورية والدخول في الفوضى، وحزب الله يرفض بشكل قاطع ان يغرق لبنان في الفوضى.
ولفت دعموش ، الى ان اعلان وزير الطاقةِ المصرية قبل يومين عن عدمِ حصول القاهرة على موافقة اميركيٍة حتى الآن لإيصال الغازِ والكهرباءِ الى لبنان، يدحض كل استعراضات السفيرة الاميركية وتبجحاتها بمساعدة لبنان، ويعني ايضا ان اميركا لا تزال تعرقل الحلول في لبنان، وتعمل على تعميق الازمات، وزيادة معاناة اللبنانيين، واستثمار ذلك سياسيا وانتخابيا.
وأكد ان المقاومة في لبنان ماضية في طريقها ومتمسكة بخياراتها ومواقفها، ولن تتخلى عن مسؤولياتها الوطنية مهما اشتدت الحملات والضغوط عليها، وأولويتها في هذه المرحلة فك الخناق عن لبنان، وخدمة الناس، والتخفيف من مشكلاتهم.