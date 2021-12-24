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دعموش: حزب الله حريص على إجراء الانتخابات النيابية في ‏موعدها

دعموش: حزب الله حريص على إجراء الانتخابات النيابية في ‏موعدها
الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش ان ما يروج له البعض من ان حزب الله لا يريد ‏الانتخابات النيابية في موعدها هو محض كذب وافتراء.

العالم_لبنان

وقال دعموش في خطبة اليوم الجمعة أن هذة الشائعات تأتي في ‏سياق حملات التضليل، وايهام الرأي العام بان حزب الله خائف من ‏الانتخابات بسبب تغير المزاج الشعبي، وهذه تخيلات وأوهام ليست ‏موجودة سوى في عقول من يروج لها. ‏

وشدد الشيخ دعموش على ان حزب الله حريص على إجراء الانتخابات النيابية في ‏موعدها، ويرى ان تأجيلها ليس لمصلحة اللبنانيين بل يشكل ضررا ‏عليهم، لأن اجراء الانتخابات في موعدها يساهم في الحفاظ على ‏الاستقرار الداخلي، ويساعد على حل الخلافات داخل المؤسسات ‏الدستورية، وعدم اجرائها يعني عدم وجود مؤسسات دستورية ‏والدخول في الفوضى، وحزب الله يرفض بشكل قاطع ان يغرق لبنان في ‏الفوضى.‏

ولفت ‏دعموش ، الى ان اعلان وزير الطاقةِ المصرية قبل يومين عن عدمِ حصول ‏القاهرة على موافقة اميركيٍة حتى الآن لإيصال الغازِ والكهرباءِ الى لبنان، ‏يدحض كل استعراضات السفيرة الاميركية وتبجحاتها بمساعدة لبنان، ‏ويعني ايضا ان اميركا لا تزال تعرقل الحلول في لبنان، وتعمل على ‏تعميق الازمات، وزيادة معاناة اللبنانيين، واستثمار ذلك سياسيا ‏وانتخابيا. ‏

وأكد ان المقاومة في لبنان ماضية في طريقها ومتمسكة ‏بخياراتها ومواقفها، ولن تتخلى عن مسؤولياتها الوطنية مهما اشتدت ‏الحملات والضغوط عليها، وأولويتها في هذه المرحلة فك الخناق عن ‏لبنان، وخدمة الناس، والتخفيف من مشكلاتهم. ‏

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دعموش: حزب الله حريص على إجراء الانتخابات النيابية في ‏موعدها