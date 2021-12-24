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ايران وتركمنستان تبحثان تطوير التعاون في مجال الطاقة

ايران وتركمنستان تبحثان تطوير التعاون في مجال الطاقة
الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

استعرض وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان ونائب رئيس الوزراء التركماني لشؤون الإعمار والطاقة والمياه والكهرباء تشاريمراد بورتشكوف، التعاون الثنائي في قطاع الكهرباء.

العالم - ايران

وأكد الجانبان في الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما اليوم الجمعة على العلاقات الطيبة بين البلدين لا سيما في مجال الكهرباء، وشددا على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في مجال تبادل الكهرباء، وتصدير الخدمات الفنية والهندسية للسلع الكهربائية الإيرانية إلى تركمانستان، وتطوير شبكات الكهرباء في البلدين.

وأعرب الجانبان عن أملهما في وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات المبرمة سابقا بين رئيسي البلدين في قمتي منظمة شنغهاي للتعاون في طاجيكستان وتركمانستان خلال الاجتماعات الثنائية المزمع عقدها شخصيا في القريب العاجل.

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