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الخارجية الفلسطينية: دعـس الفلسطينية جريمة حــرب ونطالب بتوفير الحماية الدولية لشعبنا

الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٥٩ بتوقيت غرينتش

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تحت عنوان: النهج الفاطمي ومكافحة الظلم العالمي ندوة فكرية احياء لذكرى شهادة السيدة فاطمة الزهراء(ع)

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