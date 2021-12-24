شاهد رسالة طهران في مناورات الرسول الأعظم 17

العالم - خاص بالعالم

رسالة حملها 16صاروخا باليستيا أطلقتها القوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية خلال المرحلة الأخيرة من مناورات الرسول الاعظم17، اليوم الخامس والاخير للمناورات، شهد اطلاق صواريخ باليستية من مختلف المديات، البعيدة والمتوسطة والقصيرة، وفي وقت واحد، واصابت أهدافها بدقة تامة، ودمرتها.

مرحلة لم تتردد ايران في اظهار فخر صناعاتها وهي طائراتها المسيرة، والتي باتت تشكل رعبا حقيقيا لاعداء طهران، عشر مسيرات هجومية، اطلقت في وقت واحد، دمرت أهدافها الافتراضية بدقة.

رئيس الأركان العامة للقوات الإيرانية اللواء محمد باقري، أكد أن المناورات رد على تهديدات الكيان الاسرائيلي، معتبرا أنها مؤشر على جزء صغير من قدرات بلاده الصاروخية.

وأكد اللواء محمد باقري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية:"المناورات تم التخطيط لها مسبقا، إلا أنها أجريت الان، نظرا للتهديدات الاسرائيلية الفارغة، المناورات هي الاكثر نجاحا بين المناورات الصاروخية في البلاد".

قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، اعتبر المناورات رد جاد على تهديدات الكيان الصهيوني، محذرا مسؤولي الكيان الاسرائيلي من ألا يبدر عنهم أدنى خطأ وإلا فستقطع أيديهم.

وقال اللواء حسين سلامي قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران:"مناورات الرسول الاعظم رد جاد وحقيقي وميداني على تهديدات مسؤولي الاحتلال الاسرائيلي للحذر من أخطائهم، إذا بدر عنهم أدنى خطأ فسنقطع أيديهم".

استراتيجيا، كشفت هذه المرحلة الاخيرة من المناورات عن أهم الخصائص العملية للأسلحة المستخدمة فيها، وهي قدرتها ولا سيما الصواريخ ذات الوقود الصلب على المناورة وإجتياز المواقع المحصنة، وتوجيه الضربات المتزامنة سواء الصاروخية أو المسيرات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...