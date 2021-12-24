الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١
٠١:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 24-12-2021

الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 24-12-2021

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصحة الايرانية: 1967 إصابة و44 وفاة جديدة بكورونا

تضامنا مع الاسرى.. اهالي غزة يؤدن صلاة الجمعة امام الصليب الاحمر

كنوز في الفرات.. أسلحة مرمية وحكايات عن 'ذهب التنظيم' الارهابي

في برقية تهنئة لبابا الفاتيكان.. الرئيس الايراني: الاحتفال بميلاد السيد لمسيح يشكل فرصة للتذكير بمقاومة الظلم

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 24-12-2021

دعموش: حزب الله حريص على إجراء الانتخابات النيابية في ‏موعدها