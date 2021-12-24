جريمة جديدة يرتكبها تحالف العدوان السعودي في صنعاء

العالم - مراسلون

ويرى مراقبون أن تصعيد تحالف العدوان باستهداف الاعيان المدنية والبنى التحتية وهو ماحدث بالعاصمة صنعاء مؤخراً يأتي في سياق التخبط بعد أن فشلت قواته ومرتزقته من تحقيق أي انتصار على الأرض في الجبهات العسكرية.

كما أن التصريحات لقيادة تحالف العدوان بتواجد أسلحة في المنشآت المدنية وتحديدها أهدافاً مشروعة للقصف سرعان ما دحضتها صنعاء بنزول وسائل الإعلام المختلفة إلى مدينة الثورة الرياضية .

ورداً على تلك الجرائم توعد وزير الدفاع اليمني اللواء محمد العطفي قوى العدوان برد مزلزل وأكثر إيلاما سيكون ضمن خيارات استراتيجية، بما يكفل للشعب اليمني حقه المشروع في الدفاع عن نفسه حتى نيل الحرية والاستقلال بعيدا عن الوصاية الخارجية.

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