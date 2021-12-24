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جريمة جديدة يرتكبها تحالف العدوان السعودي في صنعاء

الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

العاصمة صنعاء كانت على موعد مع جريمة جديدة ارتكبتها مقاتلات العدوان السعودي الأمريكي وسط أحياء سكنية بمنطقة الزبيري وسط العاصمة وبالقرب من مستشفى العلياء لتخلف جرحى وأضراراً بالمباني والمنشآت العامة والخاصة ودمارا بسيارات المواطنين ماتسبب بحالة هلع بين المدنيين.

العالم - مراسلون

ويرى مراقبون أن تصعيد تحالف العدوان باستهداف الاعيان المدنية والبنى التحتية وهو ماحدث بالعاصمة صنعاء مؤخراً يأتي في سياق التخبط بعد أن فشلت قواته ومرتزقته من تحقيق أي انتصار على الأرض في الجبهات العسكرية.

كما أن التصريحات لقيادة تحالف العدوان بتواجد أسلحة في المنشآت المدنية وتحديدها أهدافاً مشروعة للقصف سرعان ما دحضتها صنعاء بنزول وسائل الإعلام المختلفة إلى مدينة الثورة الرياضية .

ورداً على تلك الجرائم توعد وزير الدفاع اليمني اللواء محمد العطفي قوى العدوان برد مزلزل وأكثر إيلاما سيكون ضمن خيارات استراتيجية، بما يكفل للشعب اليمني حقه المشروع في الدفاع عن نفسه حتى نيل الحرية والاستقلال بعيدا عن الوصاية الخارجية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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