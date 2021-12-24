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وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: مناورات الرسول الأعظم تدل على عزمنا الراسخ للدفاع القاطع عن حياض الوطن والرد المزلزل على الأعداء

الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

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