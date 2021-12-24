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الهلال الأحمر الفلسطيني: 53 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال في محافظة نابلس بينها 7 بالرصاص المطاطي

الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

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