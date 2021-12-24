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أردوغان: تركيا قضت على فقاعة سعر الصرف

أردوغان: تركيا قضت على فقاعة سعر الصرف
الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن الحكومة قضت على فقاعة سعر الصرف باتخاذ خطوات هذا الأسبوع لحماية ودائع الليرة التركية ضد التقلبات.

العالم ـ تركيا

وقبيل اجتماع مع خبراء اقتصاد وأكاديميين ذكر أردوغان أيضا أن الاقتصاد التركي سيدخل بيئة شديدة الاختلاف هذا الصيف بفضل "نموذج اقتصادي جديد" يتمثل في أسعار فائدة منخفضة، وفقا لرويترز.

واصلت الليرة التركية صعودها وزادت بنحو 10 بالمئة، الخميس، لتضيف ذلك إلى مكاسب كبيرة سجلتها هذا الأسبوع.

وحسب "رويترز"، سجلت الليرة التركية 10.81 مقابل الدولار مرتفعة عن مستوى الإغلاق يوم الأربعاء عند 12.05 لتستقر بعد تقلبات قياسية هذا الأسبوع.

وبلغت الليرة أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 18.4 مقابل الدولار الاثنين الماضي عندما فقدت نحو 60 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام.

ونقلت "رويترز"، عن 4 مصادر مطلعة إن البنوك الحكومية التركية باعت الدولار بإفراط هذا الأسبوع لتدعم بذلك الليرة، حيث تزامن البيع مع انخفاض الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي وفقا لبيانات رسمية.

يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الحكومة والبنك المركزي سيوفران ضمانات لبعض الودائع بالعملة المحلية مقابل خسائر الصرف الأجنبي، في حين ثارت تساؤلات بشأن احتياطيات البنك المركزي.

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