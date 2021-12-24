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ما وراء اتهام حزب الله بعرقلة الاهداف الامريكية؟

الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

اكد الكاتب والباحث السياسي هادي قبيسي، ان الامريكي كذاب ومنافق بحيث تدخل اكاذيبه مع بعضها وتتناقض مع بعضها، فهو من جهة يقول انه لا يريد تمويل الحكومة اللبنانية من خلال صندوق النقد الدولي، ولكنه يريد تمويل المنظمات المجتمع المدني.

العالم- خاص بالعالم

وقال قبيسي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "استوديو بيروت": ان الامريكي من ناحية يقول انه لا يثق بالدولة وانها فاشلة وفاسدة ومن ناحية اخرى يقول ان هذه الدولة معطّلة، في حين انه هو السبب وراء تعطيلها والمخرّب، وسمح باخراج الاذاعات وحمى كل انواع الفساد وموّل الفاسدين طوال 20 عاماً.

واوضح قبيسي، ان الامريكي يحتاج الان الى التوازن في لنان لانه يريد من خلال الحكومة ان يمرر خطوة معينة، ومن خلال التمويل من خارج الحكومة عبر المنظمات الاجتماعية للوصول الى اهداف اخرى، فمثلاً يسعى الامريكي من داخل الحكومة توظيف القضاء لاستهداف حزب الله كما فعل في السابق في المحكمة الدولية وفي قضية اغتيال توفيق الحريري، والآن هو يكرر نفس اللعبة ولكن هذه المرة المقاومة لم تكن خارج الحكومة كما كانت في السابق ولم تكن بعيدة عن المشاركة السياسية وانما اقتحمت هذا الميدان وتستطيع ان تعطّل برامج الفتنة قد يكون مشروع فتنة اهلية في لبنان تقف ورائه برامج حرب اهلية، يقوم حزب الله بتعطيل هذه البرامج.

تابعوا المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/5963323

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