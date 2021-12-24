شاهد.. عملية نوعية على مواقع القوات السودانية بين جيزان وصعدة

العالم- اليمن

وأظهرت المشاهد الخسائر التي تكبدتها صفوف القوات السودانية، بعد تمكّن الجيش اليمني واللجان الشعبية من مهاجمة مواقعهم في محوري المدافن والملاحيظ بين جيزان وصعدة جيزان.

يأتي ذلك، بعد شنّ طائرات التحالف السعودي غارات على ملعب الثورة الرياضي شمالي صنعاء فجر اليوم الجمعة.

وسبق الاستهداف جولة إعلامية نظمتها حكومة صنعاء داخل ملعب الثورة الرياضي ردّاً على ادعاءات وزعم التحالف الذي قال إنّ الملعب يحوي مخازن أسلحة، وهدد بقصفه.

الجيش واللجان يستكملون السيطرة على اليَتَمَة الحدودية مع نجران السعودية

ميدانياً، أفادت مصادر ميدانية بأنّ الجيش واللجان يعملون على استكمال السيطرة على منطقة اليَتَمَة المركز الإداري لمديرية خَبْ والشَّعْف الحدودية مع نجران السعودية، في محافظة الجوف.

وأكدت أنّ الجيش واللجان سيطروا على الخط الدولي السريع في منطقة اليَتَمَة المؤدي إلى منفذ الخضراء الحدودي بين نجران السعودية وصعدة اليمنية.

وأشارت المصادر نفسها إلى أنّ عملية سيطرة الجيش واللجان على منطقة وسوق اليَتَمَة في محافظة الجوف، أسفرت عن قتلى وجرحى، وأسرى في صفوف قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي و"حزب الإصلاح".

وكان عضو المجلس السياسي في حركة أنصار الله، محمد البخيتي، قال أمس الخميس في حديث للميادين إنّ "تصعيد التحالف السعودي يأتي في سياق الانتقام بعد التقدّم الميداني للجيش واللجان في محافظة مأرب"، مشيراً إلى أنّ "التصعيد سيسرّع عملية الحسم العسكري".

وفي وقت سابق، توعّد وزير الدفاع في حكومة صنعاء، اللواء محمد ناصر العاطفي، دول التحالف السعودي في الحرب على اليمن بـ"نيران لهب محرقة تلتهم عروش أنظمتها وتسحقها"، مؤكداً أنّ "المصير الأسود في انتظار قوات التحالف السعودي".