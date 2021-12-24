نجيب ميقاتي يتحدث عن علاقته مع نبيه بري

العالم - لبنان

ونقلت"النهار"، عن ميقاتي قوله: إن العلاقة بينه وبين بري "أكثر من طبيعية، وهي تنطلق من حرص كلينا على السعي لإعادة الأمور في البلاد إلى مناخاتها الطبيعية ومساراتها الإنتاجية والمثمرة، وطي صفحة التأزم إلى غير رجعة".

وأضاف ميقاتي: "المشهد الأخير الذي سجل أمام مدخل مقر الرئاسة الثانية في عين التينة فسره البعض على نحو خاطئ، وربما مغرض، وحمل على محمل مغاير".

واستطرد أن "حقيقة ما جرى أن بري أبلغني عرضا ما، وعندما سمعت ما انطوى عليه هذا العرض كانت ردة فعل فورية رافضة من قبلي، فما كان من دولة الرئيس بري إلا أن قال لي بكل أريحية معك حق بهذا الاعتراض. وما حصل حقيقة أنني لم أنزعج من الرئيس بري، بل من طوايا العرض الذي نقله إلي، ولم أشعر أنّه كان متمسكا به".

يذكر أن وسائل الإعلام اللبنانية كانت قد تناقلت منذ أيام مقطع فيديو يظهر رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، يخرج "غاضبا" من عين التينة بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري.