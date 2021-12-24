رام الله..موكب مهيب يشيع جثمان الشهيدة المسنة غدير

العالم - فلسطين

وانطلق موكب التشييع من مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله متوجها نحو بلدة سنجل، حيث تقطن مسالمة.

وشارك في موكب التشييع حشد من المواطنين الذين أدوا صلاة الجنازة في مسجد سنجل الرئيسي، وسط صيحات التكبير وترديد الهتافات الغاضبة والمطالبة بالثأر لدمائها.

وشدد المشيعون على ضرورة إطلاق يد المقاومة بالضفة لتأخذ دورها في الدفاع عن أبناء شعبنا والتصدي لجرائم وعربدات المستوطنين.

وروى زوج المسنة غدير مسالمة تفاصيل استشهاد زوجته، قائلا، إنه وزوجته كانا عائدين إلى بلدتهم من رام الله، ووقفوا على مفرق سنجل، وعند محاولتهما قطع الطريق دهسها المستوطن بسيارته بسرعة كبيرة، وفرّ من المكان ولم يتوقف بتاتا.

وأضاف مسالمة أن زوجته ارتقت شهيدة على الفور، فيما أكدت العائلة وشهود عيان أن ما حدث هو عبارة عن عملية دهس عن سبق إصرار وتعمد، نافين مزاعم الاحتلال أنه مجرد "حادث سير".

ونعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الشهيدة مسالمة، وأكدت أن تصاعد ارهاب المستوطنين ضد أهلنا في الضفة سيواجه بتصعيد الفعل المقاوم، وسيدفع الاحتلال ومستوطنيه ثمن هذه الجرائم.

ولفتت حماس إلى أن الجريمة الجديدة التي ارتكبتها قطعان المستوطنين بدهس المُسنة مسالمة مما أدى لاستشهادها، يستوجب ‏توحيد الفعل الميداني وإطلاق المقاومة الشاملة كفيلة بوضع حد لإرهاب المستوطنين.

كان مستوطن دهس طفلتين عام 2014، في المنطقة ذاتها، ما أدى إلى استشهاد إحداهن وهي الطفلة إيناس شوكت دار خليل، وإصابة تولين عصفور بجروح تسببت بإعاقتها مدى الحياة.

ومنذ أيام يصعد المستوطنون من جرائمهم واعتداءاتهم الوحشية ضد سكان قرى فلسطينية بالضفة الغربية بحماية وإسناد كاملين من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتعرض أهالي "برقة" شمال غرب نابلس، مساء أمس لهجوم واسع نفذه المستوطنون على منازلهم، حيث أطلقت مساجد القرية نداءات عبر مكبرات الصوت للخروج والتصدي لهجمات المستوطنين واعتداءاتهم.

وعلى إثر ذلك، احتشد عشرات الشبان، في مدينة جنين وعدة قرى وبلدات تلبية لنداء برقة، ودارت مواجهات مع المستوطنين وقوات الاحتلال تخللها إطلاق نار استهدف مستوطنين أثناء انسحابهم نحو مستوطنة "شافي شومرون".

كما حطم مستوطنون،أمس شواهد قبور في أثناء هجومهم على قرية برقة.

وفي مقابل ذلك، دعت فعاليات شعبية ووطنية إلى النفير وللتصدي لاعتداءات المستوطنين الذي يحاولون فرض الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني.

ووجهت الفعاليات الشعبية والوطنية نداء إلى كل الجماهير الفلسطينية من أجل النفير وإشعال الأرض تحت أقدام الغزاة.

ودعت فصائل المقاومة الفلسطينية، الجماهير الفلسطينية إلى تصعيد المواجهة مع العدو الإسرائيلي وإشعال الضفة المحتلة لهيبا في وجه الاحتلال الاسرائيلي، مؤكدة أن الانتفاضة والثورة هما سبيل الخلاص من الاحتلال.

وكان مستوطن لقي مصرعه وأصيب اثنان آخران في عملية إطلاق نار بطولية شمال نابلس، مساء الخميس الموافق 16 من ديسمبر الجاري.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية ارتكاب قوات الاحتلال والمستوطنين (2341) انتهاكًا خلال الشهر الماضي.

وبلغ عدد عمليات إطلاق النار التي نفذتها جنود الاحتلال والمستوطنين (156)، نجم عنها استشهاد (4) فلسطينيين وإصابة (629) آخرين.