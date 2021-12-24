"أنقذوا برقة".. الاحتلال يرتكب جرائم مروعة بحق الفلسطينيين

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وتصدى أهالي قرية برقة شمال نابلس مساء يوم الخميس، لهجوم نفذه المستوطنون على عدة منازل واعتدوا على مقبرة في القرية، بينما وصلت أعداد المصابين في برقة جراء المواجهات مع قوات الاحتلال إلى اكثر من 127 إصابة، كما نفذ مستوطن عملية دهس متعمدة لمسنة فلسطينية "غدير أنيس مسالمة" (55 عامًا) على مدخل بلدة سنجل شمال رام الله، ما أدى إلى مقتلها قبل أن يهرب منفذ الاعتداء.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني أن أكثر من 100 مواطن أصيبوا بجروح مختلفة بينهم صحفي وطفلة خلال مواجهات اندلعت بين مئات المواطنين وقوات الإحتلال في قرية برقه شمال غرب نابلس.

هذا وأعربت الرئاسة السلطة الفلسطينية عن إدانتها الشديدة "لاستمرار اعتداءات المستوطنين الإرهابية" وطالبت بتدخل دولي عاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

كما أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة أعمال العنف والاعتداءات الواسعة التي نفذها مستوطنون إسرائيليون ضد مواطنين فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية تحت حماية من جيش الاحتلال، "بشكل يبدو وأنه يتم برعاية السلطات الاحتلال الإسرائيلية".

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية لإلزام "إسرائيل" بتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، لإنهاء جميع مظاهر الاستيطان ووضع حد لاعتداءات المستوطنين وتقديم المتورطين في اعتداءات لمحاكمات عادلة.

يذكر بأن الاستيطان بحد ذاته يعد جريمة حرب وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998، كما يعد تواجد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية ينتهك المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.

النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن ادانتهم للجرائم الكيان الصهيوني وحذروا من تنفيذ ابادة جماعية بحق اهالي قرية برقة، كما وادان النشطاء التغطية الاعلامية الضعفية لجرائم واعتداءات المستوطنين الإرهابية في ظل الهجمة الشرسة وسط اللهث العرب للتطبيع مع كيان الاحتلال.

وغرد "رياض" عبر صفحته الشخصية في موقع تويتر : "حين يكون الطغيان قانوناً تصبح الثورة واجبة".

وغرد "محمد الجبور " : "مواجهات في بلدة برقه شمال نابلس وقوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه الشبان".

فيما كتب "FAHED AL. JABER" في تغريده له : "أمس حي الشيخ جراح واليوم برقه وغداً غيرها من المدن والقرى حتى يتم نفي الشعب بالكامل والقادة العرب مستمرين بالتطبيع بأسم السلام مع الكيان الصهيوني يجب على الجميع أن يعي ان السلام لإسرائيل فقط وليس للفلسطينيين".

فيما غرد "Bashar" : "ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة التفاوض يكون من منطلق القوة ، فليس هناك أي جدوى من التفاوض من موقع الضعف لأن النتيجة النهائية هي تنازلات و رضوخ".