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وزير الحرب الإسرائيلي يعرب عن امله بالتطبيع مع السعودية

وزير الحرب الإسرائيلي يعرب عن امله بالتطبيع مع السعودية
الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعرب بيني غانتس، وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن أمنيته في التطبيع مع السعودية، قريبا.

العالم - الإحتلال

ونقلت صحيفة معاريف العبرية، مساء اليوم الجمعة، عن غانتس الذي أجرى لقاء "أونلاين" مع المئات من أتباع وناشطي حزبه "أزرق أبيض"، والذي تحدث فيها عن قضايا وملفات كثيرة، أهمها التطبيع مع الدول العربية والإسلامية.

وصرح غانتس بأنه يأمل في دفع السعوديين إلى توقيع اتفاق تطبيع، بالتوازي مع تعزيز العلاقات مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وتقوية السلام مع كل من مصر والأردن، وكذلك الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، التي وقعت على "اتفاق إبراهام".

وأكد وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي أن أكبر إنجاز حققه على المستوى الشخصي، هو إزاحة بنيامين نتنياهو، من رئاسة الوزراء، وتولي نفتالي بينيت بدلا منه، وتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، يكون هدفها هو المواطنين الإسرائيليين أنفسهم، وأن تستمر دون أي معوقات أو صعوبات.

وشبَّه بيني غانتس نفسه برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، يتسحاق رابين، الذي يرى أنه عمد على تدشين السلام وتقويته وتعزيزه فيما بعد، فضلا عن تعزيز أمن الكيان الصهيوني.

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