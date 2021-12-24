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القوى الغربية تطالب بالإسراع في تحديد موعد جديد لانتخابات الرئاسة الليبية

القوى الغربية تطالب بالإسراع في تحديد موعد جديد لانتخابات الرئاسة الليبية
الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

طالبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، في بيان مشترك أصدرته اليوم الجمعة، بالإسراع في تحديد موعد جديد لانتخابات الرئاسة الليبية بعد أن تم تأجيلها.

العالم ـ ليبيا

وقالت الدول الخمس في البيان: "ندعو السلطات الليبية المعنية إلى احترام تطلعات الشعب الليبي نحو انتخابات سريعة عبر الإسراع في تحديد موعد نهائي للانتخابات ونشر القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة من دون تأخير".

والأربعاء تقدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا باقتراح إلى مجلس النواب لتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير بدلا من موعدها السابق المقرر 24 ديسمبر.

وقالت في بيان إنها "تقترح بعد التنسيق مع مجلس النواب أن يؤجل يوم الاقتراع (للجولة الأولى) إلى 24 يناير 2022... على أن يتولى مجلس النواب العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة القوة القاهرة التي تواجه استكمال العملية الانتخابية".

وبشأن الانتخابات البرلمانية، لفتت المفوضية: "عملية التدقيق في طلبات المترشحين البالغ عددها 5385 قد قاربت على الانتهاء وهي في طور المراجعة النهائية، وحال استلامنا لردود شركائنا في عملية التدقيق ومدى انطباق شروط الترشح الواردة بالقانون، سوف تصدر المفوضية قرارها المتعلق بالإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي مجلس النواب، ومن ثم البدء في مرحلة الطعون".

وجاء ذلك بعد ساعات من تأكيد لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مجلس النواب الليبي "استحالة" إقامة الاستحقاق في موعده.

وقال رئيس اللجنة، الهادي الصغير، في خطاب رسمي: "استنادا على الاجتماعات واللقاءات مع مفوضية الانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء وكل الأطراف المعنية، وبعد اطلاعنا على التقارير الفنية والقضائية والأمنية، نفيدكم باستحالة إجراء الانتخابات بالموعد المقرر في 24 ديسمبر".

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