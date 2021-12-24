الصین: على اميركا رفع جميع اشكال الحظر اللاشرعي المفروض على ايران

العالم-إيران

وأعرب ليجيان، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، عن ترحيب بلاده لتحديد موعد الجولة الثامنة لمفاوضات فيينا، عادّا الولايات المتحدة بأنها تتحمل المسؤولية والتقصير في انسحابها من الاتفاق النووي.

وشدد على ضرورة مراجعة واشنطن لسياساتها الخاطئة فيما يتعلق بممارسة الضغوط القصوى ورفع جميع اشكال الحظر اللاشرعي المفروض على ايران والكف عن الممارسات القضائية ضد الاطراف الاخرى.

وأعرب عن أمله بأن تتخذ جميع الاطراف نظرة جادة وتركز على القضايا العالقة والدفع بالمفاوضات الى الامام من أجل تحقيق النتائج المتوخاة بسرعة.

واكد استمرار الصين بأداء دور فاعل وبنّاء والتعاطي مع جميع الاطراف من أجل العودة بالاتفاق النووي الى مساره الصحيح.