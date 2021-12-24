الإحتلال الإسرائيلي يقتحم الأقصى ويعتقل شابين

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى، واعتقلت يحيى جبارين وخالد عليان، من مدينة أم الفحم في الداخل المحتل.

وأوضحت المصادر أن اعتقالهما تم بدعوى حملهما لعبة بلاستيكية على شكل مسدس.

وفي وقت سابق اليوم، أدى نحو 45 ألف مصلٍّ صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المُبارك، رغم عراقيل الاحتلال وتشديداته.

وشهدت البلدة القديمة وجوداً مكثّفاً لعناصر من قوات الاحتلال، التي أخضعت عدداً من الوافدين للتفتيش، ودققت في هوياتهم.

كما أدى الآلاف صلاة فجر اليوم في الأقصى، ضمن فعاليات النصرة للأسيرات والأسرى بسجون الاحتلال الإسرائيلي.

وحرص المصلون على التوافد من الضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة منذ العام 1948 إلى المسجد الأقصى بالمئات، بالرغم من الأجواء الشتوية الماطرة والباردة.

ومنعت قوات الاحتلال العديد من الأهالي القادمين من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى القدس بتصريح علاج من دخول الأقصى، بذريعة أن تصريحهم للعلاج فقط.