نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 24-12-2021

قناة العالم
الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١
٠٥:٥٧ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
الخارجية الايرانية تؤكد أن الجمهورية الإسلامية لا تستأذن أحدا بشأن برنامجها الدفاعي ولن تتفاوض بشأن قدراتها الدفاعية
الخارجية الايرانية تدين مواقف نظيرتها البريطانية حيال مناورات الرسول الأعظم والقدرات الدفاعية الإيرانية مؤكدة أنها ناتجة عن إزدواجية سياسة لندن
طهران تدين مواقف نظيرتها البريطانية حيال مناورات الرسول الأعظم والقدرات الدفاعية الإيرانية مؤكدة أنها ناتجة عن إزدواجية سياسة لندن
ناطق المجلس الأعلى للشؤون الانسانية في اليمن: تعمد العدوان قصف منطقة تحوي أكبر تكتل سكاني وأكبر تجمع طبي جريمة حرب مكتملة الأركان
مراسل العالم: طيران العدوان السعودي يشن 34 غارة على محافظتي مأرب والجوف
الخارجية الروسية: شخص ألقى قنبلة حارقة على القنصلية الروسية في مدينة لفوف الاوكرانية
الخارجية الروسية تعلن تعرض قنصليتها في مدينة "لفوف" الاوكرانية الى هجوم وتستدعي القائم بالأعمال الأوكراني
أ ف ب: روسيا تغرّم "ميتا" 27 مليون دولار بسبب محتوى محظور
أ ف ب: لندن وباريس وبرلين وواشنطن تطالب بالإسراع في تحديد موعد جديد لانتخابات الرئاسة الليبية
مراسل العالم: 13 جريحا من المدنيين جراء قصف مدفعي وصاروخي سعودي على منطقة الرقو الحدودية بمحافظة صعدة اليمنية
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 24-12-2021
//media.alalam.ir/uploads/org/2021/12/24/164036458761024600.mp4
//media.alalam.ir/uploads/org/2021/12/24/164036458761024600.mp4
//media.alalam.ir/uploads/855x495/2021/12/24/164036458487374000.jpg
الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
روابط ذات صلة
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 24-12-2021
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 24-12-2021
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 24-12-2021
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
خاص بالعالم- مراسلون
ما وراء اتهام حزب الله بعرقلة الاهداف الامريكية؟
الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٧
فيديو
الهجمة الامريكية على المقاومة في لبنان
الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٣
خاص بالعالم- مراسلون
اعتصام بحريني "فداء العمامة الثائرة" عام 2014
الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٠
هاشتاغ
اهتمام يمني برحيل سفير السلام، حسن ايرلو
الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٦
مع الحدث
خلفيات وأبعاد التهديدات الأمريكية الصهيونية ضد إيران
الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٥
خاص بالعالم- مراسلون
آفاق العلاقات الإيرانية - الأذربيجانية
الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١١
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
خطيب زاده: لا نطلب الإذن من أحد لبرنامجنا الدفاعي
الخارجية الروسية تعلن تعرض قنصليتها في أوكرانيا الى هجوم
سفير اليمن في إيران يفتتح معرض الشهداء
ظاهرة مثيرة للاستغراب..
شاهد..نشيد لـ'حزب الله' يلقى شعبية كبيرة لدى الإسرائيليين
بوتين يعلن نجاح تجربة إطلاق صواريخ 'تسيركون' الفرط صوتية
مصادر تكشف: محافظ النجف ينوي تقديم استقالته من منصبه
مقالات و تحليلات
'إسرائيل' بمواجهة الضفّة: 'التمساح المقلوب' يزداد قصورا
التهديدات الصهيو اميركية ضد إيران..ما خلفياتها؟
اليمن على عتبة الانتصار النهائي
مركز أمريكي: دولة عربية وراء تعثر عملية الانتقال السلمي في السودان
حجب الجرائم.. نهج النظام السعودي لتكريس الانتهاكات
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2021 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.