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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

مناورات ايران ترسل تحذيرات شديدة للاحتلال وتظاهرات مغربية ضد التطبيع

مناورات ايران ترسل تحذيرات شديدة للاحتلال وتظاهرات مغربية ضد التطبيع
الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. اختتام القوة الجوفضائية لحرسِ الثورة الاسلامية مناورات الرسول الاعظم سبعة عشر.

العالم- خاص بالعالم

وشهدت المرحلة الاخيرة اطلاق 16 صاروخًا باليستيًا و10 مسيرات في وقت واحد، دمرت اهدافها الافتراضية بدقة، فيما أكدت القوات الايرانية أن المناورات هي رد جاد وحقيقي وميداني على تهديدات الكيان الاسرائيلي.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول، تواصل الاحتجاجات المناهضة للتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي في عموم المدن المغربية.

ورفع المشاركون شعار “الشعب يريد إسقاط التطبيع” و ما تلاه من اتفاقيات أمنية وعسكرية. مؤكدين على مواصلة أشكالهم النضالية المناهضة لقرار السلطة بالتطبيع حتى إسقاطه.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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