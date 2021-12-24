الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١
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طهران تدين مواقف نظيرتها البريطانية حيال مناورات الرسول الأعظم والقدرات الدفاعية الإيرانية مؤكدة أنها ناتجة عن إزدواجية سياسة لندن

الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

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