الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو...محاكاة هجوم صاروخي لحرس الثورة على منشآت حيوية للعدو

الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

في المرحلة الأخيرة من مناورة الرسول الأعظم -17، تم محاكاة استهداف مواقع حساسة وحيوية للعدو، بما في ذلك منشآة ديمونة النووية، بإطلاق 16 صاروخا بصورة متزامنة.

العالم - ايران

نشاهد معا الفيديو الملحق..

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

مناورات ايران ترسل تحذيرات شديدة للاحتلال وتظاهرات مغربية ضد التطبيع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو...محاكاة هجوم صاروخي لحرس الثورة على منشآت حيوية للعدو

بالفيديو...عرض منصة لاطلاق 5 مسيرات انتحارية في مناورة الرسول الأعظم -17

شاهد بالصورمظاهرات في بنغازي ضد تأجيل الانتخابات الرئاسية

موسكو: لم نر من الاتحاد الأوروبي بعد استعدادا للتعاون بشأن الضمانات الأمنية

السلطة الفلسطينية تدين جريمة الدهس بحق المسنة غدير المسالمة

الاحتلال يعتقل 3 ناشطين في حي الشيخ جراح