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مراسل العالم: اعلام العدوان السعودي يقر بتعرض مواقع في جيزان ونجران لقصف يمني

الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

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