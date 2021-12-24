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هادي محمدي: المناورات الحالية تختلف عن سابقاتها تقنيا ومن حيث كيفية إدارة العمليات

الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

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