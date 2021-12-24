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هادي محمدي: التقنية الحديثة المستخدمة لأول مرة في الصواريخ الباليستية المجربة في هذه المناورات هي التحكم بشكل أفضل في تسيير الصواريخ

الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

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