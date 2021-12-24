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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسلة العالم: طيران العدوان يقصف بغارة الإنشاءات التابعة للمؤسسة العامة للاتصالات بمدينة المحويت شمال غرب العاصمة صنعاء
رضوان قاسم: الشعب المغربي لن يتوقف عن هذه التحركات الرافضة للتطبيع والضغوطات ستستمر
هادي محمدي: صاروخ خرمشهر يبلغ مداه 2000 كيلومتر ولدينا صواريخ تفوق هذا المدى
هادي محمدي: التقنية الحديثة المستخدمة لأول مرة في الصواريخ الباليستية المجربة في هذه المناورات هي التحكم بشكل أفضل في تسيير الصواريخ
هادي محمدي: المناورات الحالية تختلف عن سابقاتها تقنيا ومن حيث كيفية إدارة العمليات
مراسل العالم: اعلام العدوان السعودي يقر بتعرض مواقع في جيزان ونجران لقصف يمني
الخارجية الايرانية تؤكد أن الجمهورية الإسلامية لا تستأذن أحدا بشأن برنامجها الدفاعي ولن تتفاوض بشأن قدراتها الدفاعية
الخارجية الايرانية تدين مواقف نظيرتها البريطانية حيال مناورات الرسول الأعظم والقدرات الدفاعية الإيرانية مؤكدة أنها ناتجة عن إزدواجية سياسة لندن
طهران تدين مواقف نظيرتها البريطانية حيال مناورات الرسول الأعظم والقدرات الدفاعية الإيرانية مؤكدة أنها ناتجة عن إزدواجية سياسة لندن
ناطق المجلس الأعلى للشؤون الانسانية في اليمن: تعمد العدوان قصف منطقة تحوي أكبر تكتل سكاني وأكبر تجمع طبي جريمة حرب مكتملة الأركان
هادي محمدي: صاروخ خرمشهر يبلغ مداه 2000 كيلومتر ولدينا صواريخ تفوق هذا المدى
الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش
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