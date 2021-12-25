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ما الذي فعلته المقاومة اليمنية وأذهلت العالم بالصوت والصورة!

السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٣ بتوقيت غرينتش

يكاد يذهل العالم بكل ما يشاهده في اليمن بالصوت والصورة بالوقائع الحية وليس فقط في الاخبار المتداولة، بل الصورة تكذب كل ما يحكى هنا وهناك.

فبعد فترة وجيزة ستدخل الحرب العدوانية على اليمن عامها الثامن، وفي كل يوم يظهر لنا الشعب اليمني قدرات هائلة على كل المستويات، وتفوق في كل المجالات.

وقدم الشعب اليمني نماذج من البطولة والشجاعة نادرة في تاريخنا، بل ربما ستكون نادرة في تاريخ الشعوب القادمة في كل المجالات.

وعمل الشعب اليمني كل ما يتخيله الانسان، لكن اصبح عملياً وواقعياً، حتى ان الجيش اليمني والمقاومة اليمنية والشعب بات له القدرة في مجالات لا يصدقها احد، لكن عملياً هذا هو الواقع.

تابعوا المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/5963918

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