ما الذي فعلته المقاومة اليمنية وأذهلت العالم بالصوت والصورة!

فبعد فترة وجيزة ستدخل الحرب العدوانية على اليمن عامها الثامن، وفي كل يوم يظهر لنا الشعب اليمني قدرات هائلة على كل المستويات، وتفوق في كل المجالات.

وقدم الشعب اليمني نماذج من البطولة والشجاعة نادرة في تاريخنا، بل ربما ستكون نادرة في تاريخ الشعوب القادمة في كل المجالات.

وعمل الشعب اليمني كل ما يتخيله الانسان، لكن اصبح عملياً وواقعياً، حتى ان الجيش اليمني والمقاومة اليمنية والشعب بات له القدرة في مجالات لا يصدقها احد، لكن عملياً هذا هو الواقع.

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https://www.alalam.ir/news/5963918