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قائد عسكري ايراني: الامن مستتب في حدود البلاد

قائد عسكري ايراني: الامن مستتب في حدود البلاد
السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

اكد قائد مقر الجيش الايراني في منطقة شمال شرق البلاد العميد رضا آذريان بان الامن مستتب في الحدود في ظل تواجد الالوية القتالية والمتحركة الهجومية للقوة البرية للجيش الى جانب حرس الحدود والرصد الكامل للتحركات في البلد الجار افغانستان.

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح ادلى به العميد آذريان الجمعة بعد تفقده للمخافر الحدودية شرق البلاد بمعية اعضاء لجنة الامن القومي البرلمانية وقال: ان الرصد الكامل للحدود المشتركة بين ايران وافغانستان البالغ طولها نحو 900 كم وكذلك للتحركات فيما وراء الحدود في البلد الجار بمعدات واساليب حديثة، قد ادى الى ايجاد الامن المستديم وتوفير المصالح الوطنية.

واضاف: ان توفر هذا الامن، رغم الامن المضطرب في البلد الجار، قد ساعد مواطنينا الاعزاء على مزاولة اعمالهم الحياتية اليومية دون اي مشكلة وان تستمر اعمال الزراعة وتربية الماشية والاقتصاد بصورة طبيعية.

ويبلغ طول الحدود المشتركة بين ايران وافغانستان 900 كم وتتولى توفير الامن فيه وحدات مقر القوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.

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قائد عسكري ايراني: الامن مستتب في حدود البلاد