قائد عسكري ايراني: الامن مستتب في حدود البلاد

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح ادلى به العميد آذريان الجمعة بعد تفقده للمخافر الحدودية شرق البلاد بمعية اعضاء لجنة الامن القومي البرلمانية وقال: ان الرصد الكامل للحدود المشتركة بين ايران وافغانستان البالغ طولها نحو 900 كم وكذلك للتحركات فيما وراء الحدود في البلد الجار بمعدات واساليب حديثة، قد ادى الى ايجاد الامن المستديم وتوفير المصالح الوطنية.

واضاف: ان توفر هذا الامن، رغم الامن المضطرب في البلد الجار، قد ساعد مواطنينا الاعزاء على مزاولة اعمالهم الحياتية اليومية دون اي مشكلة وان تستمر اعمال الزراعة وتربية الماشية والاقتصاد بصورة طبيعية.

ويبلغ طول الحدود المشتركة بين ايران وافغانستان 900 كم وتتولى توفير الامن فيه وحدات مقر القوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.