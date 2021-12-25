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الكشف عن"أوميكرون" لدى أشخاص تلقوا جرعات معززة في الهند

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السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الهندية، أن تحليلا لنحو 183 شخصا أصيبوا بالمتحور "أوميكرون" أظهر أن 87 منهم حصلوا على لقاحاتهم الكاملة، فيما حصل 3 منهم على جرعات معززة.

العالم-اسيا والباسفيك

وقال وزير الصحة الهندي، راجيش بهوشان، في تصريحات صحفية، أنه تم رصد 358 إصابة بمتحور "أوميكرون" منذ 2 ديسمبر/كانون أول الجاري، و114 مصابا تعافوا بالفعل من العدوى.

وأضاف الوزير أن "دولا آسيوية تشهد تراجعا عاما في حالات فيروس كورونا، على العكس من أمريكا الشمالية وأوروبا".

وأوضح أن 89 بالمئة من السكان في الهند أكبر من 18 عاما حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وحصل 61 بالمئة على جرعتين.

وتعرضت الهند لضغط كبير بسبب تفشيين هائلين في سبتمبر 2020 ومايو هذا العام، وسجلت أكثر من 400 ألف حالة جديدة في 24 ساعة في ذروة التفشي الثاني خلال شهر مايو.

وخلال الأسبوعين الماضيين وصل متوسط الحالات الجديدة يوميا لنحو 7 آلاف حالة في الهند.

ومنذ اكتشاف متحور "أوميكرون" لأول مرة في جنوب إفريقيا، أواخر نوفمبر/تشرين ثان الماضي، واصل المتحور الانتشار في أكثر من 70 دولة بالعالم، إذ وصفته منظمة الصحة العالمية بـ"المثير للقلق".

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