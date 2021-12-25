العالم-اسيا والباسفيك

وقال وزير الصحة الهندي، راجيش بهوشان، في تصريحات صحفية، أنه تم رصد 358 إصابة بمتحور "أوميكرون" منذ 2 ديسمبر/كانون أول الجاري، و114 مصابا تعافوا بالفعل من العدوى.

وأضاف الوزير أن "دولا آسيوية تشهد تراجعا عاما في حالات فيروس كورونا، على العكس من أمريكا الشمالية وأوروبا".

وأوضح أن 89 بالمئة من السكان في الهند أكبر من 18 عاما حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وحصل 61 بالمئة على جرعتين.

وتعرضت الهند لضغط كبير بسبب تفشيين هائلين في سبتمبر 2020 ومايو هذا العام، وسجلت أكثر من 400 ألف حالة جديدة في 24 ساعة في ذروة التفشي الثاني خلال شهر مايو.

وخلال الأسبوعين الماضيين وصل متوسط الحالات الجديدة يوميا لنحو 7 آلاف حالة في الهند.

ومنذ اكتشاف متحور "أوميكرون" لأول مرة في جنوب إفريقيا، أواخر نوفمبر/تشرين ثان الماضي، واصل المتحور الانتشار في أكثر من 70 دولة بالعالم، إذ وصفته منظمة الصحة العالمية بـ"المثير للقلق".