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مفاجأة كبيرة في قائمة تونس لبطولة أمم أفريقيا

مفاجأة كبيرة في قائمة تونس لبطولة أمم أفريقيا
السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، في بيان رسمي، أمس الجمعة، قائمة اللاعبين للمعسكر الأول استعداداً لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، التي ستقام في الكاميرون، للفترة من 9 كانون الثاني/ يناير إلى 6 شباط/ فبراير المقبل.

العالم - ریاضة

وشهدت القائمة استدعاء 18 لاعباً من الذين انتهت التزاماتهم مع أنديتهم، للدخول في المعسكر التحضيري بالعاصمة تونس، بدءاً من يوم الأحد المقبل إلى 30 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، فيما ستلتحق بقية العناصر بالمعسكر الثاني الذي يبدأ مطلع الشهر المقبل.

وشهدت القائمة مفاجأة كبيرة بالاستغناء عن الحارس الأساسي معزّ حسن، مقابل ضمّ علي الجمل، والعائد من الإصابة أيمن دحمان، وأبقى الجهاز الفني حارس الترجي فاروق بن مصطفى، رغم الانتقادات التي تعرّض لها خلال بطولة كأس العرب.

وعاد محترف ستاندر دي لييج البلجيكي حمزة رفيعة إلى المنتخب التونسي، بعد غيابه عن المباراتين الأخيرتين في تصفيات بطولة كأس العالم ومنافسات كأس العرب، وكذلك مهاجم أودينسي، الدنماركي عصام الجبالي، إثر غياب طويل لاختيارات فنية.

وتشير كواليس المنتخب التونسي إلى استغناء المدير الفني منذر الكبير عن بعض اللاعبين الكبار قبل مسابقة "كان"، لكن ذلك لن يتوضّح نهائياً إلا عند إعلان القائمة النهائية التي من المتوقع أن تضمّ 28 لاعباً، وفق ما تتيحه اللوائح الجديدة للاتحاد الأفريقي "كاف".

وضمت القائمة في حراسة المرمى فاروق بن مصطفى وأيمن دحمان وبشير بن سعيد وعلي الجمل، وفي الدفاع بلال العيفة ومنتصر طالبي وعلي معلول وجدي كشريدة ومحمد دراغر وحمزة المثلوثي ومحمد أمين بن حميدة وعلي العابدي.
وفي الوسط عيسى العيدوني ومحمد علي بن رمضان وغيلان الشعلالي. وفي الهجوم حمزة رفيعة وعصام الجبالي وسيف الدين الجزيري.

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مفاجأة كبيرة في قائمة تونس لبطولة أمم أفريقيا

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