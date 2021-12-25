السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١
٠٦:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

في ظل توتر مع روسيا.. كييف تطلب من واشنطن أنظمة مضادة للصواريخ

في ظل توتر مع روسيا.. كييف تطلب من واشنطن أنظمة مضادة للصواريخ
السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن كييف طلبت من واشنطن أنظمة دفاع مضادة للصواريخ، يأتي ذلك في ظل توتر مع الجارة روسيا عقب نشرها قوات بالقرب من الحدود الأوكرانية منذ أسابيع.

العالم-اوروبا

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مسؤولين أوكرانيين وأميركيين مطلعين قولهم، إن وزير الدفاع الأوكراني قدم خلال لقاء جمعه بنظيره الأميركي في البنتاغون الشهر الماضي مطالب دفاعية على رأسها أنظمة مضادة للصواريخ عالية التقنية.

وذكر المسؤولون الأوكرانيون أن بلادهم بحاجة إلى برنامج أكثر قوة لردع هجوم روسي محتمل، ولكن البيت الأبيض لا يزال يدرس طلب أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان قوله الأسبوع الماضي إن البيت الأبيض كان يقيّم الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا وإن قدرة الجيش الأوكراني على استيعاب معدات جديدة كانت أحد الاعتبارات الرئيسية في تقرير ما يجب تقديمه.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إجراء تجربة ناجحة لصاروخ تتجاوز سرعته سرعة الصوت بـ9 مرات، بالتزامن مع حديث موسكو عن مقترح من حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) بشأن حوار ثنائي لخفض التصعيد.

ووصف بوتين عملية إطلاق صاروخ "تسيركون" بأنها كانت ناجحة ومن دون أي خطأ، مشيرا إلى أن الصاروخ هو أحدث ما لدى روسيا الآن، فهو قادر على إصابة الأهداف البحرية والأرضية معا.

واتهمت الخارجية الروسية السلطات الأوكرانية بعدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، واللجوء إلى القوة لحل النزاع في إقليم دونباس.

وتشهد العلاقات بين كييف وموسكو توترا متصاعدا منذ نحو 7 سنوات، بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين في دونباس.

روابط ذات صلة

الخارجية الروسية تعلن تعرض قنصليتها في أوكرانيا الى هجوم

روسيا: الغرب يتغاضى عن الهجرة عبر أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ويعاقب مينسك

لافروف: السعي لضم أوكرانيا إلى الناتو يثير مخاطر عسكرية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ليبيا.. رئيس مجلس النواب المكلف يدعو إلى جلسة رسمية الاثنين المقبل

السعودية أصبحت عاصمة المخدرات في الشرق الأوسط

في ظل توتر مع روسيا.. كييف تطلب من واشنطن أنظمة مضادة للصواريخ

الكاظمي يدعو الى تحويل التحديات السياسية الى فرص نجاح

هواوي تتحدى آبل بساعة ذكية مميزة

تسجيل 811 إصابة و36 وفاة جديدة بفيروس كورونا في مصر