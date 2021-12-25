هواوي تتحدى آبل بساعة ذكية مميزة

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وتأتي ساعة Huawei Watch D بهيكل مستطيل الشكل مصنوع من المعدن المتين، وصمم هذا الهيكل ليوفر حماية ممتازة من الماء والغبار، وجهزت بأحزمة مطاطية لتثبيتها على المعصم بشكل مريح وأنيق.

وحصلت هذه الساعة على شاشة AMOLED لمسية بمقاس 1.64 بوصة بدقة عرض (456/280) بيكسل، معدل سطوعها 326 شمعة/م تقريبا.

وتوفر هذه الساعة العديد من الميزات العملية والمفيدة إذ جهزت بمستشعرات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في دم المستخدم، كما حصلت على تطبيقات لمراقبة النشاط البدني ومعدلات النوم اليومية للمستخدم.

وزودتها هواوي أيضا بأنظمة GPS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وستطرحها بلونين أساسيين Black و Titanium، وأسعار تتراوح ما بين 415 و470 يورو.