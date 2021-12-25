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مشروع مقترح لقانون "الجريمة المعلوماتية" في سوريا

مشروع مقترح لقانون
السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

كشفت وسائل إعلام عن نسخة من مشروع قانون أعدته وزارة الاتصالات السورية حول "الجريمة المعلوماتية"، فيما يدور حوله جدل كبير في سوريا رغم عدم وجود نص معتمد رسميا.

العالم-سوريا

وبحسب RT فإن مشروع قانون "تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية" أعدته الوزارة لإقراره في مجلس الشعب، وفي حال إقراره سيلغى المرسوم التشريعي رقم 17، لعام 2012، الساري حاليا والمعروف اختصارا باسم "قانون الجريمة المعلوماتية".

ويتألف المشروع الجديد من 47 مادة، والملاحظ أنه يتوسع في العقوبات المتعلقة بالنشر، كما يفرض عقوبات مشددة عليها، وثمة "جرائم" تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجنا، وغرامات حتى 7 ملايين ليرة، (في حال إفشاء معلومات تتعلق بجهة عامة).

اللافت أن المرسوم 17 الساري، لا يتضمن "بشكل واضح وصريح" عقوبات تتعلق بالنشر، قدر ما يختص بالجرائم التي تُرتكب عبر الشبكة، كاختراق الحسابات، أو القرصنة، والتزوير الإلكتروني، والابتزاز عن طريق الشبكة وإرسال البريد الواغل، (الذي يصل دون رغبة المتلقي).

بينما يركز المشروع المقترح على جرائم النشر التي ستطال كل من ينشر عبر الشبكة.

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