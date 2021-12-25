اصنع صيدليتك الخاصة في منزلك.. بمكونين فقط

العالم - منوعات

ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون على الريق مع الحليب تعالج :

ضعف القلب والمعدة والكبد والطحال والكلى.

روماتيبزم القلب وآلام المفاصل .

الربو والبلغم والسعال وانسداد الانف.

ضعف الذاكرة وسوء الفهم.

الغازات في المعدة والامعاء.

ضعف عضلات المثانة والتبول اللإرادي وسلس البول.

ضعف اللثة والاسنان وآلامهما.

حب الشباب والالتهابات الجلدية ولدغات الحشرات.

الضعف العام والخمول.

ينظم سكر الدم ويحافظ على مستوياته.

يساعد في الوقاية من السرطان.

القلق والاكتئاب والحالات النفسية.

نزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية.