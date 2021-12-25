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رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: ايران لاتنوي تخصيب اليورانيوم بنسبة اعلى من 60%

السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

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